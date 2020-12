Cosa si può fare a Natale, dagli spostamenti alle seconde case, alle visite ai parenti. Ecco le disposizioni da rispettare, legate alle nuove regole stringenti emanate con il dpcm del 3 dicembre 2020 per evitare che le festività si trasformino in un nuovo motore di contagio da nuovo coronavirus. PER APPROFONDIRE: Coronavirus, ecco le faq del Governo per Natale: dai ricongiungimenti alle seconde case, cosa si può fare e cosa no