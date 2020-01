Coronavirus: due casi sospetti su nave crociera a Civitavecchia

Roma, 30 gen. (askanews) - Una coppia di turisti cinesi è stata posta in isolamento su una nave della Costa crociere ferma al porto di Civitavecchia con 6mila persone a bordo. Sono moglie e marito originari di Hong Kong, con la donna che presenta sintomi come febbre e problemi respiratori e l'uomo in isolamento per motivi precauzionali.

Subito è partito l'allarme per due casi sospetti di coronavirus, con i medici dell'ospedale Spallanzani di Roma intervenuti per i controlli. Su Twitter qualcuno (l'utente Filippo64416163) ha postato foto del "blocco" sulla nave.

Con oltre 7.700 contagi e 170 decessi, il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha tenuto un'informativa alla Camera sul virus partito da Wuhan, sottolineando che l'Italia ha approntato uno degli approcci più protettivi:

"Desidero assicurare che il ministero della Salute se costantemente gli sviluppi della situazione che si è venuta a determinare con la diffusione del coronavirus e monitora con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal virus".

Alla riunione della task-force coronavirus al ministero della Salute, si è inoltre deciso di rafforzare ulteriormente la sala operativa che risponde con medici e professionisti sanitari al numero verde 1500 attivo 24 ore su 24.