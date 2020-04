Coronavirus, De Luca: mascherine obbligatorie anche in Campania

Napoli, 10 apr. (askanews) - Uso obbligatorio delle mascherine anche in Campania. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook settimanale. "Qui ancora non abbiamo adottato la misura di Fontana in Lombardia perché prima vogliamo mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine - ha

spiegato - poi, a fine mese, faremo un'ordinanza per renderle obbligatorie". "Dalla prossima settimana partirà - ha spiegato il governatore - la distribuzione gratuita di mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alla residenze

sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni".

Le mascherine, ha spiegato De Luca, saranno "messe in vendita nei supermercati e dai tabaccai a prezzo dimezzato rispetto a quello di costo, anche per evitare fenomeni speculativi. Tra due settimane l'uso sarà obbligatorio quando si è fuori casa".