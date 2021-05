Coronavirus, D'Amato (Lazio): vaccini a maturandi 1-2-3 giugno

Roma, 17 mag. (askanews) - I maturandi del Lazio verso la vaccinazione i primi 3 giorni di giugno. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, nel corso della conferenza stampa sui risultati dell'Open Day over 40 e gli effetti della campagna vaccinale sulla mortalità. "Stiamo pensando al primo, al 2 e al 3 di giugno, ci stiamo lavorando e le modalità organizzative le comunicheremo a tempo debito ma le modalità di accesso saranno molto flessibili".

"L'open day è andato molto bene sia per le adesioni che per l'organizzazione. Le somministrazioni sono state 158.276, il 26% superiore al valore target assegnato dalla struttura commissariale. Un risultato straordinario che mette in luce le capacità del nostro sistema. Già nel prossimo weekend riproporremo l'open day per la stessa fascia d'età".