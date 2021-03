Coronavirus, Cts: zone gialle e rosse rafforzate, weekend come a Natale

Il Cts propone di adottare misure più stringenti per arginare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Non un lockdown generalizzato, ma misure rigide circoscritte ad alcune zone dove il virus corre di più. Zone rosse locali con misure più stringentie severe, sul modello Codogno. Subito chiusure nei fine settimana, come già fatto a Natale. Ecco le ultime indicazioni del Cts.