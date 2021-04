Coronavirus, il cronoprogramma delle riaperture: dai ristoranti al calcetto, dalla scuola al cinema

Il governo allenta la stretta anti-Covid anticipando alcune riaperture al 26 aprile e fissando una road map per i prossimi mesi.Dalle scuole in presenza alla possibilità di andare al ristorante all'aperto, fino al pass che il governo si appresta a varare. Per esempio nelle zone dove non corre il contagio, quelle gialle, si potrà tornare nei ristoranti all'aperto, anche la sera. E i ragazzi potranno tornare in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado in zona gialla. Ecco una sintesi delle nuove regole in arrivo.Per approfondire