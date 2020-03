Coronavirus, la Croce Rossa su TikTok: «È il tempo della gentilezza» di Alessia Tripodi 31 marzo 2020

Con brevi video per sensibilizzare i più giovani sulle attività dei volontari, la Croce Rossa è sbarcata anche su TikTok. E in meno di due mesi ha collezionato oltre 50mila follower e milioni di visualizzazioni. I video brevi e con musiche coinvolgenti, com'è nello stile del social amato dagli adolescenti, raccontano il contributo dei volontari nell'assistenza ad anziani e persone fragili durante l'emergenza sanitaria e ricordano i comportamenti più giusti da adottare per fronteggiare la pandemia da coronavirus.

Account TikTok: @crocerossa