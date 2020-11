Coronavirus, crescono i decessi nelle ultime 24 ore: 731

Milano, 17 nov. (askanews) - Crescono i decessi da coronavirus. Oggi infatti in Italia si sono registrati 731 morti nelle ultime 24 ore, mentre il dato di lunedì era di 504 decessi. I "nuovi test positivi sono 32.191 e i tamponi 208.458". Lo detto Gianni Rezza Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

"Non sembra esserci una crescita di test positivi" ha detto. I ricoveri in area medica oggi sono 538, in terapia intensiva +120 rispetto a ieri", ha aggiunto Rezza.

Sono invece 15.434 le persone guarite dal Covid-19. Il tasso di positività è al 15,4% (-2,5% rispetto a ieri)