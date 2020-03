Coronavirus, Conte: misure più dure? Fontana formalizzi richiesta

Milano, 11 mar. (askanews) - "Ho dato mandato al ministro Speranza che ha sentito Fontana di sollecitarlo a formalizzare le richieste, le indicazioni, motivandole. Siamo in attesa di ricevere le richieste della Lombardia e chi meglio del governatore che conosce in dettaglio il territorio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Per quanto riguarda il governo che non c'è alcuna chiusura per misure più restrittive. Siamo disponibili a seguire le richieste che ci dovessero pervenire dalla Lombardia e dalle Regioni".