Coronavirus, Conte: «Italia non si arrende, serve impegno di tutti»

"Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare emergenze nazionali, ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende. È nel nostro Dna". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando dell'emergenza coronavirus in un video su Facebook. "La sfida del coronavirus non ha colore politico, deve chiamare a raccolta l'intera Nazione, è una sfida che ha bisogno dell'impegno di tutti", ha sottolineato. E ha aggiunto: "Chiederemo alla Ue tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno, l'Ue ci dovrà venire incontro".

