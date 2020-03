Coronavirus, Conte: dispositivi di protezione gratis a lavoratori

Roma, 13 mar. (askanews) - Garantiremo massime condizioni di sicurezza a chi continua a lavorare in questo momento così difficile e particolare per il Paese. Abbiamo il vincolo morale e giuridico di farlo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in videoconferenza con le parti sociali sulla sicurezza dei lavoratori.

"Siamo consapevoli dello sforzo che chiediamo a tutti i lavoratori e lavoratrici, dei vari comparti produttivi, industria, servizi, artigianato, il loro sforzo acquista un valore incredibile in questo momento. Io li voglio paragonare agli sforzi straordinari che stanno facendo ora medici, infermieri, personale sanitario, forze dell ordine, forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, tutti quelli che in questo momento sono le colonne portanti su cui si regge il Paese e il loro sforzo ora assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l intera comunità nazionale. E proprio perché è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza. Per fare questo noi garantiremo la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione individuale".