Coronavirus: il contagio nella tua regione. Rt a 1,12 nel Lazio

La cabina di regia ha fornito l'indice Rt di trasmissibilità del nuovo coronavirus nella settimana 8-14 giugno 2020. L'indice segnala il numero medio di infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo la partenza delle misure di contenimento. Si associa a un altro parametro che è il tempo che intercorre nel passaggio della malattia fra un infetto primario e quelli secondari. Solo il Lazio ha un Rt sopra 1, a quota 1,12. Nelle altre è compreso fra zero (in Umbria) e un massimo di 0,82 in Lombardia.