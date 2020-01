Coronavirus, i consigli per chi viaggia

Il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è «elevato», ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, correggendo i precedenti rapporti in cui parlava di livello «moderato». Un allarme che ha creato paura in Europa. In Italia il virus non è in circolazione, ma la prudenza è d'obbligo. Abbiamo chiesto al prof Giovanni Rezza, epidemiologo e responsabile di Malattie infettive dell'istituto superiore di sanità, consigli per chi viaggia.Per approfondireCoronavirus, Rezza (Iss): «Noi primi ad attivare screening in aeroporto»