In diretta dalla Protezione civile la conferenza stampa giornaliera del 23 marzo 2020 in cui il capo della Protezione civile Angelo Borrelli comunica i dati del giorno dell'emergenza: i ricoverati con sintomi, quelli in terapia intensiva, quelli in isolamento domiciliare, il totale dei positivi. E i dimessi guariti, i deceduti, il numero dei tamponi effettuati.Per approfondire