Coronavirus, come sarà il Natale Covid? Il parere dei napoletani

Napoli, 30 nov. (askanews) - Come sarà il Natale ai tempi della pandemia di Covid-19, con le restrizioni previste dalle normative per contenere i contagi da Sars-Cov2? Askanews lo ha chiesto ai cittadini di Napoli, città in cui le festività natalizie rappresentano da sempre un appuntamento molto atteso e un rituale religioso e sociale irrinunciabile.