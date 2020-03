Coronavirus, come ci ha cambiato la vita in 7 punti

L'emergenza sanitaria da coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, costringendoci a prestare sempre più attenzione all'igiene, ma anche il modo di relazionarci con gli altri: con l'obbligo di rispettare la distanza di un metro tra le persone sono messi “al bando” baci e abbracci. Allo stesso modo, la quarantena forzata in certe zone dell'Italia ha costretto lavoratori e studenti a lavorare e studiare da casa, e le occasioni di socialità sono diventate più rare. E i consumi? Quali sono i prodotti che gli italiani sono corsi ad acquistare in questi giorni oltre all'Amuchina? Ecco in 7 punti la rivoluzione che il virus ha portato nelle nostre vitePer approfondire: