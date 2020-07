Coronavirus, ci sarà una seconda ondata?

Parte da questa domanda il libro di Mattia Losi, “La prossima pandemia”, che spiega in maniera chiara quali sono le origini del contagio da coronavirus, quali le differenze con le epidemie del passato e quali gli scenari futuri. L'arrivo di una prossima pandemia infatti è una certezza. Come sarà e quando dovremo affrontarla, è invece impossibile da prevedere. Possiamo però fare tesoro di quello che abbiamo imparato in questi mesi. Nel libro, e in questo video, l'autore e giornalista racconta come funzionano i virus, come evitare di cadere nelle fake news e come non farsi prendere dal panico.Il libro è in edicola dal 18 luglio 2020, e in libreria dal 23 luglio12,90 euro in edicola con Il Sole 24 Ore, 14,90 euro in libreriaIl libro è acquistabile anche online