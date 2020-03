Coronavirus: chiusi parchi e giardini, limiti allo sport all'aperto

Nuovo giro di vite del Governo per arginare la diffusione del coronavirus in Italia. Ecco le misure valide dal 21 al 25 marzo. Fra le misure è vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini. L'ordinanza del ministero della Salute non consente “attività ludica all'aperto” pur permettendo “attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione a distanza di almeno un metro tra le persone”. L'ordinanza, inoltre, chiude gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri nonché di rifornimento carburante ed aree di servizio” escluse quelle autostradali. E nel fine settimana e nei giorni che lo seguono o lo precedono non si può andare nelle seconde case.