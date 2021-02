Coronavirus, casi ogni 100mila abitanti: due regioni sotto 50, Bolzano a 770

Negli ultimi 7 giorni (1-7 febbraio 2021)il report della Cabina di regia segnala in media 133 casi ogni 100mila abitanti in Italia. Incidenza in regioni e province autonome: la più alta a Bolzano con 770 casi ogni 100mila abitanti, la più bassa in Valle d'Aosta con 41.5 casi. Per la prima volta due regioni, la Valle d'Aosta e la Sardegna, sono sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti.Per approfondire