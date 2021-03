Coronavirus, casi ogni 100mila abitanti: Bolzano a 376, Sardegna a 27

Aumenta l'incidenza dei contagi da nuovo coronavirus in Italia: nella settimana 22-28 febbraio è di 195 su 100mila casi (la settimana precedente era 145 ogni 100mila casi). La soglia di incidenza pari a 250 casi a settimana per 100mila abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile, è stata superata questa settimana in cinque Regioni e province autonome: provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia. I dati di tutte le regioni e le province autonome.