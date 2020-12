Coronavirus, Capobianchi: «Importante che nessuno si tiri indietro»

Vax Day: Capobianchi, mi sento benissimo non ho avuto problemi Per Maria Rosaria Capobianchi, direttore della Uoc Laboratorio di virologia dello Spallanzani, che alla guida del suo team è riuscita a isolare e sequenziare il virus tra i primi ricercatori al mondo, è stata anche fra i primi a vaccinarsi in Italia. Nel video spiega come ci si debba fidare della scienza e della ricerca che ha portato al nuovo vaccino. Per approfondire: Vaccino, la campagna è partita: primi vaccinati allo Spallanzani. Arcuri: «Sarà gratuito ma non obbligatorio»