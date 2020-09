Coronavirus, calano i contagi: da ieri 978 nuovi casi

Roma, 1 set. (askanews) - Contagi da Covid-19 in calo anche nelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento dei tamponi. Sono 978 i nuovi casi di coronavirus positivi individuati in Italia. Effettuati oltre 81mila tamponi, ieri erano stati 53mila. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute, secondo il quale gli attualmente positivi sono ad oggi 26.754. Di questi, 25.267 si trovano in isolamento domiciliare, 1.380 sono ricoverati con sintomi.

Sale però ancora il numero dei pazienti che necessitano della terapia intensiva: oggi sono 107 contro i 94 di ieri, tredici in più. In aumento anche i ricoveri, 92 in più in tutto.

A livello locale, da segnalare che quasi la metà dei nuovi positivi al Coronavirus riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore si trova nella provincia di Milano. Su 242 casi regionali 114 vengono infatti dalla provincia del capoluogo regionale, di cui 67 a Milano città.