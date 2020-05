Coronavirus, Cabina di regia: trend buono in tutte le Regioni 29 maggio 2020

“Sono appena finiti i lavori della cabina di regia al ministero della Salute che ha esaminato i dati provenienti dalla regioni italiane sul coronavirus: il trend è buono in pressoché tutte le regioni”. Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. “Ciò dimostra che gli effetti del lockdown sono stati estremamente positivi”. “Naturalmente – ha proseguito Rezza - il virus continuerà a circolare, quindi bisognerà continuare a tenere elevata la guardia”. Il parametro Rt, che misura la contagiosità del virus va dallo zero della Basilicata al 2,2 del Molise (il tasso è cresciuto a causa di un focolaio esploso nel corso di un funerale) passando per lo 0,74 del Lazio, lo 0,75 della Lombardia, lo 0,65 del Veneto e lo 0,5 del Piemonte.