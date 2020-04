Coronavirus, Brusaferro: nessuna base per dare patenti immunità

Milano, 16 apr. (askanews) - "Non ci sono le basi per poter dare un patentino di immunità". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro durante la quotidiana conferenza stampa della Protezione civile sulla pandemia di coronavirus in Italia, rispondendo ad una domanda sulla validità dei test sierologici.

"I test vanno a cercare la presenza di anticorpi - ha spiegato - ci sono molti prodotti e il numero è in crescita ed è un dato positivo, però la disponibilità dei test è recente", dunque "la valutazione precisa in termini di specificità", "la loro capacità di identificare l'essere positivo o negativo", "sono in fase di messa a punto di validazione". Tutto questo "è in itinere oggi e patenti di immunità oggi è difficile poterle dare. Laddove diano risultati positivi è sempre necessario aggiungere tampone per verificiare presenza o meno del virus".