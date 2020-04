Coronavirus, Borrelli: oggi 355 nuovi casi positivi, 575 morti

Roma, 17 apr. (askanews) - I casi di positività al coronavirus sono ad oggi 106.962: 355 in più rispetto a ieri. E' quanto ha reso noto il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus.

Il numero totale dei casi, che include anche le vittime e i guariti, da inizio pandemia si attesta a quota 172.434 (3.493 in più rispetto a ieri). I pazienti di covid-19 in terapia intensiva sono ad oggi 2.812, 124 in meno rispetto a ieri.

Dei 106.962 attualmente positivi, ha precisato, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 2.812 in terapia intensiva e 78.364 in isolamento domiciliare.

Sono 575 le vittime di covid-19 registrate nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa delle 18. Il totale dei decessi sale a quota 22.745.

Da ieri si contano 2.563 nuovi guariti. Il numero totale sale così a 42.727. "E' il numero più alto in assoluto da inizio emergenza", ha detto Borrelli

Quasi 65.705 i tamponi effettuati.