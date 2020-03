Coronavirus, Borrelli: buona notizia 414 persone guarite

Roma, 5 mar. (askanews) - "Una buona notizia è quella del numero delle persone guarite che sono 414, 138 in più rispetto a ieri". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus.

Sono 3.296 i positivi al coronavirus in Italia, 590 persone in più rispetto a ieri, mentre i morti sono 148, con un incremento di 41 rispetto a 24 ore fa.

"Le persone decedute sono 25 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria, 2 in Piemonte. La fascia di età delle vittime va dai 66 ai 94 anni, tutte persone fragili, la maggior parte con diverse patologie", ha spiegato Borrelli.

"Il dato più importante sui positivi arriva dalla Lombardia con 280 unità, siamo arrivati a 1.777 persone pari al 54% del totale, in Emila Romagna abbiamo 142 persone in più con un totale di 658 positivi (20%), in Veneto 35 persone in più con un totale di 380 persone affette da Coronavirus (11%)", ha aggiunto.

"I ricoverati con sintomi sono 1.790, mentre in isolamento domiciliare 1.155, in terapia intensiva 351 persone (10%)", ha specificato il capo della Protezione Civile.