Coronavirus, Borrelli: 542 morti. E' record di guariti: 2162

Roma, 8 apr. (askanews) - "Da ieri contiamo 542 deceduti" ha detto il capo della Protezione Civile, Angello Borrelli, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus. Il totale dei deceduti sale così a quota 17.669.

Al momento secondo i dati della Protezione civile sono 95.262 i positivi al coronavirus in Italia; la cifra cresce di 1.195 unità rispetto a ieri. Dei positivi - ha precisato Borrelli - 28.485 sono ricoverati con sintomi, 3.693 in terapia intensiva (99 in meno rispetto a ieri) e 63.084 sono in isolamento domiciliare: "Diminuisce di 233 il numero dei ricoverati con sintomi".

"Oggi abbiamo un nuovo record di guariti - ha aggiunto Borelli - sono 2.162 nelle ultime 24 ore, 2099 in più di ieri. "Negli ultimi dieci giorni abbiamo registrato un numero di guariti pari al 50% di tutti i guariti da inizio epidemia" ha aggiunto.

Il numero totale dei guariti, da inizio crisi, è di 26.491

Borrelli ha inoltre dichiarato: "Come avrete notato da ieri oltre all aggiornamento dei dati sull incremento dei positivi ho aggiunto l incremento dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente, è un numero da sempre disponibile nella tabella quotidiana sui nostri siti e su quelli istituzionali ma in questa fase, con l alleggerimento dell emergenza nelle strutture ospedaliere può essere importante per non perdere di vista l entità dell emergenza: oggi il numero dei nuovi contagi è pari a 3836 rispetto a ieri e il totale è 139.422 comprensivi dei positivi, dei deceduti e dei guariti. Questo ci impone di dire che la guardia deve restare alta".