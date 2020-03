Coronavirus, Borrelli 3916 malati. +620 in un giorno

Roma, 6 mar. (askanews) - "Il dato di oggi è guariti 109, complessivamente sono 523. Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel consueto punto stampa. Le vittime, ha aggiunto, sono 197: 49 in più. "Sono 462 i pazienti affetti da coronavirus attualmente ricoverati in terapia intensiva in Italia ha spiegato il commissario per l'emergenza Borrelli in conferenza stampa. Dei 3916 attualmente positivi, 1.060 sono in isolamento domiciliare, 2.394 i ricoverati con sintomi, 462 in terapia intensiva".