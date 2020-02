Coronavirus, Borrelli: 219 contagiati, 5 deceduti e un guarito

Roma, 24 feb. (askanews) - "Abbiamo un totale di 219 contagiati, cinque deceduti e un guarito. Si è aggiunta da pochissimo un decesso in Lombardia di un maschiodi 88 anni di Caselle Landi. In Lombardia sono 167, 163 i positivi e quattro i deceduti. Il Veneto ha 27 casi in totale con un deceduto. La Regione Emilia Romagna ha dicitto contagiati, la regione Piemonte, quattro contagiati". Lo ha riferito il capo delle protezione civile Angelo Borrelli, precisando che "dei 213 contagiati 99 sono negli ospedali, 23 in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare non avendo particolare esigenza di cure" da richiederne il ricovero. "Non si ha notizia di nuovi focolai", ha chiarito Borrelli.