Milano, 20 apr. (askanews) - Dopo 106 giorni sono sbarcati a Barcellona 168 passeggeri a bordo della nave da crociera italiana Costa deliziosa, partita a gennaio per il giro del mondo e rimasta bloccata in mare in seguito alla pandemia di coronavirus. Diversi porti hanno vietato lo sbarco nonostante a bordo non ci sia mai stato neanche un caso. L'ultima tappa sarà Genova dove sbarcheranno i 900 membri dell'equipaggio e il resto dei passeggeri, fra cui centinaia di italiani.