Coronavirus, arriva un nuovo dpcm: ecco le misure

Nel nuovo dpcm che il governo sta elaborando prevista la chiusura nei festivi e prefestivi dei centri commerciali. Arrivano limiti agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio salvo esigenze di lavoro, studio e salute. Per l'intero territorio nazionale. Chiusi i corner per le scommesse e giochi, i musei e mostre». Didattica a distanza per le scuole di secondo grado. Riduzione al 50 % del limite di capienza dei mezzi pubblici locali in tutto il Paese.