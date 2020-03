Coronavirus, arcivescovo Milano a giovani:usate bene questo tempo

Milano, 6 mar. (askanews) - "Probabilmente molti vivono questo periodo avendo molto tempo libero e non potendo fare le cose che di solito si fanno. E il tempo libero è una grave tentazione ma può essere anche una grande opportunità, perciò vi invito ad usarlo bene, come dedicandolo alla preghiera. Un tempo in cui si può stare in silenzio, ascoltare la scrittura, questo è un tempo di grazia anche se non è come lo possiamo immaginare. Penso ai ragazzi che sono a casa tutto il giorno da scuola, cosa fate tutto il giorno? Cercate di studiare, di fare qualcosa di buono, di rendervi disponibili per fare la spesa per la nonna, imparate a cucinare, lavate i vetri. Imparate che c'è una gioia nel rendersi utili anche a casa, nel telefonare a chi si sente solo, usate il tempo". Così, in un videomessaggio, l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, invita tutti, ma in particolare giovani e adolescenti, a vivere bene questo tempo in cui il coronavirus 'costringe' molti a restare a casa.