Coronavirus, apre ai pazienti la nave-ospedale a Genova

Genova, 24 mar. (askanews) - E' operativa da ieri la nave-ospedale GNV Splendid ormeggiata al porto di Genova. Sono arrivati a bordo i primi pazienti trasferiti dall ospedale Galliera di Genova.

Si tratta di due uomini, un genovese di 60 anni e un cittadino albanese di 45 anni.

A seguire anche un uomo e una donna, anche in questo caso provenienti dall ospedale Galliera, so no saliti a bordo.

I quattro pazienti sono Covid-19 positivi in discrete condizioni di salute. Dopo una settimana di ricovero in ospedale, superata la fase acuta della malattia (non in terapia intensiva) sono stati trasferiti a bordo della nave per proseguire la terapia farmacologica per ulteriori due settimane al termine delle quali saranno sottoposti al controllo per valutarne la guarigione: se i due tamponi risulteranno entrambi negativi, i pazienti potranno essere dimessi.

Il progetto della nave ospedale vede coinvolti la compagnia del Gruppo Msc con Rina in collaborazione e con il coordinamento del Servizio sanitario ligure e della Protezione civile. A bordo 6 medici, 12 operatori socio-sanitari, 15 infermieri, due psicologi e due fisioterapisti, tutti volontari. La nave puo arrivare ad ospitare 400 posti letto.