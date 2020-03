Coronavirus, Aeronautica trasporta respiratori da Cina e Germania

Milano, 23 mar. (askanews) - Continua l'impegno delle Forze armate italiane e in particolare dell'Aeronautica Militare per contrastare la pandemia di Covid-19 nel nostro Paese.

Nelle ultime ore, 2 aerei dell'Arma azzurra hanno trasportato in Italia un carico di respiratori e materiale sanitario destinato agli ospedali del Nord Italia, maggiormente colpiti dall'emergenza.

Un KC-767A del 14esimo Stormo di Pratica di Mare (Roma), proveniente da Instabul, ha trasportato a Milano Malpensa 4 tonnellate e mezza di materiale sanitario giunto dalla Cina

Questo C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, invece, è atterrato a Bergamo-Orio a Serio con un prezioso carico di respiratori imbarcato a Dusseldorf, in Germania.

I ventilatori polmonari sono stati acquistati e inviati a Bergamo, in collaborazione con il Ministero della Difesa, dalla Non profit milanese "Hope Onlus" per allestire 16 posti completi di terapia intensiva negli ospedali di Bergamo, Sondalo e Milano.

Altri 26 respiratori e 11 ecografi portatili saranno donati dall'organizzazione nei prossimi giorni agli ospedali di prima linea lombardi.