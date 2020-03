Coronavirus, @AstoSamantha: isolamento? Organizziamoci lo spazio

Milano, 27 mar. (askanews) - Il consiglio dell'astronauta Esa Samantha Cristoforetti a chi è in isolamento domiciliare per arrestare il dilagare del contagio di Covid-19: organizziamoci gli spazi e immaginiamo di essere in una missione di lunga durata.

Per dare una mano alle persone che in questo difficile periodo di emergenza sanitaria restano a casa per arrestare il dilagare del contagio, l'Agenzia spaziale europea (Esa) e Asteroid day hanno organizzato un evento online, denominato #SpaceConnectUs in cui astronauti e scienziati di tutta Europa, in 5 blocchi di lingue diverse tra cui l'italiano, hanno dato agli spettatori qualche indicazione su come affrontare al meglio la quarantena forzata.