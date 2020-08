Coronavirus, 996 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Italia

Roma, 31 ago. (askanews) - Tornano sotto la soglia psicologica dei mille casi i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi positivi da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore sono 996, in diminuzione (-369) rispetto a ieri, a fronte però di un calo anche della capacità di processamento dei tamponi diagnostici effettuati. Sei i decessi contro i 4 di ieri.

148 i casi in più nel Lazio, di cui 75 a Roma città. 135 in più i casi in Lombardia, 117 in Emilia. 79 in Sardegna. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, sono 94, otto più di ieri.