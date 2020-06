Coronavirus, 56 decessi. Conte: chiariti i minimi dettagli con pm

Roma, 12 giu. (askanews) - Sono 393 i nuovi casi di coronavirus In Italia, 56 i decessi registrati nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, tre morti in più rispetto a ieri. Solo in Lombardia ci sono stati 272 casi in più in un giorno. Ma il numero totale di attualmente è sceso sotto i 30mila: 28.997, con una decrescita di 1.640 rispetto a ieri.

Intanto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo essere stato sentito per tre ore dai pm di Bergamo a Palazzo Chigi, come persona informata sui fatti nell'indagine sulla mancata istituzione delle zone rosse ad Alzano e Nembo, ha detto di aver

"voluto chiarire tutti i passaggi nei minimi dettagli".

Mentre il procuratore facente funzioni di Bergamo, Maria Cristina Rota, ha spiegato che tutte le audizioni, anche quelle del ministro Speranza e Lamorgese "si sono svolte in un clima di massima distensione e collaborazione istituzionale".