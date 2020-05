Coronavirus, dal 4 maggio nuovo modulo di autocertificazione

Dal 4 maggio, con l'allentamento del lockdown, cambia il modello di autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti. Si possono incontrare i congiunti: coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone legate da uno stabile legame affettivo. E parenti fino al sesto grado - come i figli dei cugini tra loro - e gli affini fino al quarto grado, come, per esempio, i cugini del coniuge. Nella dichiarazione, compilabile anche online, si dichiara di non essere sottoposti a quarantena e di non essere positivi al Covid.Per approfondire