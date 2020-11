Coronavirus, 28.244 nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 3 nov. (askanews) - Mentre l'Italia aspetta le misure del nuovo dpcm aumentano i decessi per il Covid-19. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità sono 28.244 i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 22.253. I nuovi dati sono il risultato di 182.287 tamponi fatti, +46.556 rispetto a ieri.

I decessi per Covid-19 in un giorno sono 353, +120 rispetto all'incremento di ieri, quando erano stati 233. Il totale dei morti sale così a 39.412 dall'inizio della pandemia. Aumentano anche i posti occupati in terapia intensiva: più 203 rispetto a ieri.

Il governo intanto è quasi pronto a varare il nuovo Dpcm che prevede "misure più stringenti per ridurre il contagio". Secondo le ultime bozze tra le nuove misure ci sarà la divisione dell'Italia in diverse aree, rossa, arancione e verde in base alle criticità, da valutare periodicamente dal ministro della Salute.

Nelle zone rosse resteranno aperte le industrie e le scuole fino alla prima media, oltre ai servizi essenziali. Chiuso tutto il resto delle attività commerciali.

A livello nazionale, centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. E ancora: stop a musei, sale bingo e scommesse, mezzi pubblici pieni al 50 per cento e coprifuoco serale alle 22 come voluto dal premier Giuseppe Conte.