Coronavirus, al 25 febbraio in Italia 322 contagi e 10 decessi

Roma, 25 feb. (askanews) - "Il dato complessivo delle persone contagiate è 322 unità, l'incremento rispetto al punto delle 12 è di 39 unità, e il totale dei deceduti, che sono ovviamente compresi nel numero totale di 322, sono 10, e abbiamo sempre la persona guarita, ovvero il ricercatore dimesso da qualche giorno dall'Istituto Spallanzani": è l'ultimo bilancio sull'emergenza coronavirus in Italia diffuso dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli la sera del 25 febbraio.

"Purtroppo abbiamo registrato la morte di 3 persone, nel corso delle ultime ore, tre persone in Lombardia, tutte ultraottantenni", ha aggiunto Borrelli.

"Il totale dei contagiati in Lombardia è 240 (più 28), il dato delle persone contagiate in Veneto è di 43 (più 5), in Emilia Romagna 26 (più 3), in Piemonte sempre 3, nel Lazio sempre 3, in Sicilia sono 3, perché oltre alla donna risultata positiva questa mattina al coronavirus abbiamo anche due componenti della comitiva risultati positivi al coronavirus. Si tratta della comitiva che viene dalla provincia di Bergamo e che era in Sicilia da qualche giorno. In Toscana sempre 2, in Liguria, ad Alassio, una persona positiva, proveniente sempre dall'area rossa del Lodigiano, Bolzano sempre una persona. Questi sono i dati"

"Oltre 8.600 tamponi sono stati realizzati sulla popolazione", ha riferito.