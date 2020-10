Coronavirus, 24.991 nuovi casi e 205 morti in 24 ore

Milano, 28 ott. (askanews) - Sfiorano i 25mila (24.991) i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo dicono i dati diffusi dal Ministero della Salute che segnala anche un aumento considerevole dei tamponi, 198.952, per un tasso di positività del 12,6% stabile in leggera discesa (-0,1%).

Nel Paese le persone attualmente positive sono 276.457, di queste quasi 260mila sono in isolamento domiciliare, 14.981 sono ricoverati con sintomi e 1.536 si trovano in terapia intensiva: più 125 rispetto a 24 ore fa.

È di nuovo un caso la Lombardia, la regione con più contagi, oltre 7.550 in 24 ore, seguita dal Piemonte +2.827 e dalla Campania 2.472.