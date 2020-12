Coronavirus, 14.522 nuovi casi e 553 morti in 24 ore in Italia

Milano, 23 dic. (askanews) - Mentre c'è la corsa agli ultimi acquisti per Natale prima che l'Italia torni tutta in zona rossa i dati della pandemia sono sostanzialmente stabili ma ancora molto elevati. 14.522 i contagiati, 20.494 i guariti e 553 i morti, un dato che fa sfondare il tetto delle 70mila vittime da inizio pandemia nel nostro Paese: oggi sono 70.395. 175.364 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è 8,3% (+0,3%). Migliora però la situazione negli ospedali con -63 terapie intensive e -402 ricoveri.

La stretta per le festività prevede giorni di zona rossa che vanno dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. In questi giorni è vietato spostarsi tranne che per i soliti motivi: lavoro, salute, necessità, con negozi chiusi e bar e ristoranti aperti solo per l'asporto. I giorni di zona arancione vanno dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. In questi giorni sarà possibile spostarsi liberamente (quindi non più solo una volta al giorno), fra le 5.00 e le 22.00, all'interno del proprio Comune.