Coronavirus: 10 consigli degli esperti per cercare di evitare il contagio

Lavarsi accuratamente le mani, evitare contatti ravvicinati con chi ha infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. E ancora, coprire bocca e naso quando si starnutisce usando il gomito e non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che non li abbia prescritti il medico. Sono alcune delle raccomandazioni per evitare il contagio da coronavirus contenute nel decalogo messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. Uno strumento per informare correttamente i cittadini dopo i casi di contagio registrati anche in Italia.Per approfondire: