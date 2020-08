Cornavirus, 947 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

Roma, 21 ago. (askanews) - Continuano ad aumentare i nuovi positivi da coronavirus in Italia. Sono 947 i nuovi casi e 9 i decessi secondo i dati del bollettino quotidiano pubblicato sul sito del ministero della Salute. Effettuati 71.996 tamponi (5446 in meno rispetto a ieri).

Ieri i nuovi casi erano stati 845, sei i decessi, e l'incremento dei tamponi rispetto al giorno precedente era stato di 6347 (77.442 tamponi rispetto ai 71.095 di mercoledì).

I ricoveri per covid-19 passano in Italia da 883 di ieri a 919 oggi (+36), i ricoveri in terapia intensiva da 68 a 69, le persone in isolamento domiciliare da 15.063 a 15.690.

Le regioni più colpite sono Lombardia, con 174 casi, Lazio (137) e Veneto (116). Solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore.