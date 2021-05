Coprifuoco, ristoranti, matrimoni e palestre: ecco le nuove date delle riaperture

La road map delle riaperture resta fedele alla linea sposata dal premier Mario Draghi: sono i dati della campagna vaccinale e la frenata dei contagi a determinare quali riaperture effettuare in sicurezza. Ecco le novità introdotte dal nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 17 maggio, che allenta il coprifuoco, per poi eliminarlo completamente. Il provvedimento prevede alcune riaperture anticipate, come quelle dei centri commerciali nel weekend o delle palestre, o dei parchi a tema. Novità per feste, per banchetti di nozze e ristoranti, che potranno aprire alla clientela anche la parte al chiuso dei locali. Ecco in sintesi le novità.