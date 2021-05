Coppa Italia: Atalanta ko, trionfo della Juventus 20 maggio 2021

La Juventus ha vinto per la 14esima volta nella sua storia la Coppa Italia. Ieri sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Atalanta battuta in finale per 2-1. Per i bianconeri reti di Kulusevski al 30' e Chiesa al 72'. Momentaneo pareggio dei bergamaschi di Malinovskyi al 40'. Per la Juve è il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa italiana, in attesa di conoscere il destino finale in campionato, con la possibilità di accedere alla Champions League del prossimo anno. Dopo mesi di stadi vuoti, sugli spalti è tornato il pubblico, seppur limitato alla capienza del 25 per cento.