Copasir, Salvini: "Urso presidente? Non faccio nomi e cognomi, si dimettano tutti" 22 maggio 2021

(LaPresse) - "Noi chiediamo le dimissioni di tutti. Gli unici che si sono dimessi nei fatti e non a parole sono i due componenti della Lega" al Copasir. Lo ha ribadito il leader leghista Matteo Salvini in visita al gazebo della Lega allestito al mercato di via Fauchè a Milano. "Se si dimettono tutti vengono nominati i nuovi membri e si riparte a lavorare", ha aggiunto Salvini. Quanto all'ipotesi, ventilata dall'ex ministro dell'Interno Ignazio La Russa, che diventi nuovo presidente del Copasir il senatore di FdI Adolfo Urso, Salvini ha chiarito: "Non faccio nomi e cognomi, prima si dimettano tutti e poi ne parliamo". Oltre al passo indietro, per Salvini non ci sono soluzioni dell'impasse in vista: "Un'altra possibilità? No, dimissioni di tutti e la rinomina di tutti con l'elezione di un nuovo presidente. Speriamo di non dover aspettare settimane per avere le dimissioni degli altri", conclude.