Copasir, Salvini: "Il presidente ha messo a disposizione il suo mandato" 19 maggio 2021

(LaPresse) "Il presidente del Copasir, e io lo ringrazio, ha messo a disposizione il suo mandato chiedendo a tutti i componenti di dimettersi per ripartire da zero". Lo annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa al Senato. "Quindi già oggi pomeriggio, se tutti i partiti saranno d’accordo, gli uomini della Lega sono pronti a dimettersi per rifondare da capo questo organismo di vigilanza. C’è qualcuno che, invece, chiede le dimissioni del prossimo, ma non vuole dimettersi lui", aggiunge Salvini.