Controlli con droni e posti di blocco dalla sala dei mondi connessi

Il weekend di Pasqua on the road, dalla “Sala del Mondi connessi” della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, dove scorrono le immagini dei controlli in atto, delle sale operative delle questure, degli elicotteri, dei droni, delle autovetture, dei tablet e degli smartphone degli agenti connessi. I controlli in atto, le targhe delle auto controllate. La parola d'ordine è controllare. Controllare che la voglia di una grigliata o il richiamo del mare non sia più forte dei divieti. Italia dunque sorvegliata speciale per l'emergenza coronavirus, con il Viminale che ha chiesto accertamenti rigorosi per vincere la lotta contro il coronavirus ed evitare che il weekend di Pasqua vanifichi gli sforzi del lockdown in vigore dal 9 marzo. Ne parliamo con Vincenzo Nicolì, direttore controllo del territorio della Polizia di Stato.