Controlli anti Covid Gdf a Napoli e provincia: 115 multe

Milano, 1 mar. (askanews) - 1.563 persone e 205 attività commerciali controllate, 115 sanzioni. È il risultato delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Napoli fra venerdì e domenica nel capoluogo campano e in provincia, per controllare il rispetto delle restrizioni nella Regione, alle prese con un aumento dei contagi. La Campania è ora in zona arancione e il presidente Vincenzo De Luca ha deciso di sua iniziativa di chiudere tutte le scuole.

Un potenziamento dei controlli soprattutto a Napoli città che, oltre casi di spaccio e vendita di sigarette di contrabbando, ha riguardato soprattutto le norme anti covid: diverse persone sono state multate perché trovate in un comune diverso di quello di residenza senza valido motivo; fra queste 36, che provenivano dalla provincia, sono state fermate di notte al ritorno da Mergellina e in altre aree della movida. Altri sono stati multati perché in strada senza mascherina.